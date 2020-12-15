Эксперт назвала лучшую цену на смартфон по соотношению цены и качества

Чем лучше технические характеристики и новее «начинка» смартфона, тем дороже он будет стоить. Однако не всегда чем дороже, тем лучше. Об этом в интервью с агентством «Прайм» рассказала специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

«Если посмотреть среднюю цену устройства в рейтинге Роскачества из 160 моделей — она будет около 35 тысяч рублей, а вот при сужении до топ-30 по совокупному качеству показателей средняя цена повышается почти вдвое, до 64 тысяч рублей», — пояснила она. При этом она назвала цену за смартфоны, которые выбирают по качеству камеру. Такие модели в среднем стоят 68 тысяч рублей.

Боровикова подчеркнула, что однозначно соотнести цену и качество нельзя, ведь смартфон — это сложное устройство с большим количеством нюансов. По словам эксперта, телефон за 18 тысяч рублей может находиться в рейтинге выше, чем гаджет за 140 тысяч. Однако, как правило, чем дешевле телефон, тем ниже качество фото и видео, а значит, тем ниже он будет стоять в списке.

Ранее эксперт рассказал, какие признаки указывают на скорый выход смартфона из строя. Это случится, если произошла деформация аппарата, аккумулятор плохо держит заряд, устройство нагревается или сенсорная панель работает некорректно.