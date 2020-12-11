Названы замедляющие работу смартфона приложения

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал замедляющие работу смартфона приложения в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, замедлить современные смартфоны и сократить время их автономной работы могут только тяжелые программы. Он посоветовал не использовать встроенные веб-браузеры от производителя, а предпочесть Chrome, Firefox или Edge.

Также Гриценко отметил, что нет необходимости в постоянно работающем антивирусе, если все приложения устанавливаются только из официальных магазинов.

«На старых устройствах могут тормозить официальные клиенты соцсетей — Facebook, YouTube, Instagram», — сказал эксперт. Он порекомендовал использовать облегченные версии этих приложений либо использовать их мобильные веб-версии.

Кроме того, замедлить работу смартфона могут и системные процессы, например, фоновое обучение искусственного интеллекта помощника, синхронизация фотографий или бэкап системы.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал признаки того, что телефон скоро может выйти из строя. По его словам, смартфон может полностью выйти из строя, если произошла деформация аппарата, аккумулятор плохо держит заряд, устройство нагревается или сенсорная панель работает некорректно. Также эксперт указал, что признаками скорой «смерти» смартфона могут быть плохая работа сенсорной панели, динамиков и микрофона, потеря связи или некорректность работы модулей.