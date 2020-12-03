Эксперт назвал признаки скорой «смерти» смартфона

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал агентству «Прайм» признаки того, что телефон скоро может выйти из строя.

По его словам, смартфон может полностью выйти из строя, если произошла деформация аппарата, аккумулятор плохо держит заряд, устройство нагревается или сенсорная панель работает некорректно. Также эксперт указал, что признаками скорой «смерти» смартфона могут быть плохая работа сенсорной панели, динамиков и микрофона, потеря связи или некорректность работы модулей.

Щельцин заключил, что все эти проблемы, как правило, связаны с физической или программной деформацией устройства. При этом в большинстве случаев такие проблемы решаемы.

Ранее руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин назвал срок, в который следует заменять смартфон. Эксперт отметил, что в среднем пользователи смартфонов меняют их примерно один раз в три года. Причиной этого он назвал тот факт, что новые гаджеты похожи друг на друга, а новые «фишки», которые могли бы подтолкнуть пользователя к покупке, при этом у них отсутствуют. Он подчеркнул, что использование смартфона дольше, чем три года, влечет снижение работы без подзарядки, поскольку батарея за этот период деградирует.