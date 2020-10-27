Названы причины перегрева смартфона

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко назвал причины перегрева смартфона в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, гаджет может нагреться из-за проблем с процессором, батареей или дисплеем. Он пояснил, что высокая температура не всегда свидетельствует о неисправности деталей, однако может к ней привести.

Кузьменко отметил, что перегрев процессора может быть вызван активным использовании различных функций смартфона — интернета, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Другой причиной эксперт назвал использование неоптимальных настроек. Кроме того, нагреванию смартфона могут поспособствовать факторы окружающей среды, например, погода и температура воздуха.

Эксперт посоветовал воспользоваться программой, которая очистит оперативную память телефона. Также он порекомендовал избегать запуска ресурсоемких игр на слабых смартфонах.

Ранее специалисты раскрыли сроки устаревания смартфона. Этот процесс неизбежно начинается после первого года использования.

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