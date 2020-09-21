Раскрыты сроки устаревания смартфона

Процесс устаревания смартфонов неизбежно начинается сразу после первого года использования. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.

Кусков отметил, что аспект морального устаревания телефона связан с отношением хозяина гаджета к своему девайсу. Например, если владельцу аппарата принципиально пользоваться только новинками рынка, то его смартфон будет устаревать один или даже два раза за год.

Специалист раскрыл компонент, который напрямую связан со сроками устаревания девайса. «Задуматься о приобретении нового телефона стоит, когда начинают появляться какие-либо проблемы с аккумулятором», — отметил Кусков. Уже по прошествии года батарея телефона начинается терять в емкости, меньше держит зарядку и начинается нагреваться.

При этом слабый аккумулятор может влиять и на быстродействие запущенных приложений. Эксперт рекомендовал менять смартфон в том случае, когда телефон перестанет справляться с нагрузками, а программы начнут зависать и вылетать.

Ранее специалисты раскрыли причины перегрева смартфона. Девайс может нагреваться из-за недостаточного качества связи для работы приложений, активного использования Wi-Fi, Bluetooth, GPS и других функций гаджета, программных ошибок приложений. Еще одной причиной может быть использование неоригинального зарядного устройства или попадание воды внутрь корпуса телефона.