Названы причины перегрева смартфона

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал несколько причин, по которым может нагреваться смартфон. Об этом пишет агентство «Прайм».

В первую очередь гаджет может нагреться из-за недостаточного качества связи для работы приложений. При отсутствии доступа к быстрому интернету приложения отправляют большое количество запросов, из-за чего телефон быстрее разряжается и нагревается. Другой причиной эксперт назвал перегрев процессора при активном использовании различных функций смартфона — интернета, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Щельцин отметил, что иногда гаджетам нужна передышка и иногда аппарат следует на время выключать.

Кроме того, телефон может перегреться из-за программных ошибок приложений, в этом случае приложение следует выключить. Перегрев батареи может вызвать использование неоригинального зарядного устройства или неисправность аккумулятора. Еще одной причиной перегрева гаджета может быть попадание воды, в этом случае телефон нужно сдать в ремонт.

Ранее директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, что оставлять в розетке зарядное устройство опасно. По его словам, это может привести не только к порче зарядки, но и к возгоранию.