Россиянам дали советы по утилизации старых смартфонов

Поскольку любой смартфон состоит из деталей, которые плохо разлагаются, их следует отдавать в пункты для переработки. Такой совет россиянам в беседе с агентством «Прайм» дал технический эксперт АНО центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов.

«Процесс утилизации включает в себя извлечение ценных материалов, разборку на составляющие, их переработку и повторное использование, поэтому утилизируя свои устройства, мы даем жизнь новым гаджетам», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что если выбросить гаджет на свалку, то он будет загрязнять окружающую среду. В частности, аккумулятор телефона содержит вредные компоненты.

Ранее была выявлена опасность некоторых вещей, помещенных рядом со смартфоном. Например, в чехол от гаджета не следует класть банковские карты, потому что из-за радиосигнала телефона срок их службы может значительно сократиться. Кроме того, смартфоны нельзя носить в сумке с косметикой: магниты от различных средств негативно влияют на сигнал.