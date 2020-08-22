Выявлена опасность хранящихся рядом со смартфоном предметов

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал о мерах предосторожности, которые следует соблюдать при хранении ряда предметов рядом со смартфоном. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В первую очередь ученый указал, что нельзя класть телефоны друг на друга, поскольку в этом случае в одном месте радиосигналы присутствуют в большом количестве, что может быть опасно для находящихся рядом людей. Не следует хранить около гаджета или в обложке его чехла банковские карты, в этом случае срок их службы из-за радиочастотного излучения значительно сократится.

Также Тимофеев обратил внимание на то, что многие могут носить телефон в сумке с косметикой. Так делать тоже не рекомендуется, так как магниты, на которые закрываются упаковки средств для красоты могут влиять на сигнал и соединение.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что выявлено негативное влияние радиоизлучения на кожу и декоративную косметику, в большинстве случаев оно может проявляться в виде акне (воспалений).

Ранее Александр Тимофеев рассказал об опасности, которую несут беспроводные наушники. В первую очередь, она заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека.