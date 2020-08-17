Раскрыты секретные коды для управления смартфоном

Пользователи могут отправлять запросы сервисному приложению оператора с помощью MMI-кодов, которые часто называют «секретными». Для этого необходимо сформировать USSD-запрос, состоящий из набора цифр, знаков «звездочка» в начале и «решетка» в конце, рассказал агентству «Прайм» директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, такие коды позволяют узнать необходимую информацию для абонентов: уточнить баланс счета, сумму задолженности, отключить или подключить услуги, поменять тарифный план. Большинство из них универсальны, однако существуют также специальные коды для пользователей устройств на Android и iOS.

Так, владельцы смартфонов на Android могут узнать информацию об IMEI с помощью комбинации #06#, экстренно выключить телефон поможет сочетание *##7594##, сбросить телефон к заводским настройкам — ##7780##, удалить все СМС-сообщения —#5376#.

Пользователям iPhone Мясоедов посоветовал запомнить команду *3001#12345#, которая вызывает скрытое меню с информацией о SIM-карте, сети сотового оператора и уровнем сигнала, и *#5005*7672#, с помощью которой можно узнать номер сервисного центра для своего сотового оператора.

Эти комбинации могут пригодится людям в условиях отсутствия интернета и ограниченного времени. Однако у MMI-кодов есть недостатки — например, частые ошибки, перезагрузка устройства, проблемы при получении информации при физическом износе SIM-карты. Кроме того, эта система теряет популярность с каждым годом из-за того, что владельцам устройств нужно запоминать сложные комбинации.