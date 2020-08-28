Россиянам объяснили причины быстрой разрядки смартфона: помимо прочего, на быстрое снижение уровня заряда может влиять плохой сигнал сотовой сети. Об этом заявил агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Также гаджет может разряжаться быстрее обычного из-за рограмм и процессов, работающих в фоновом режиме. Слишком низкая температура аккумулятора, а также синхронизация данных с носимыми устройствами, например, смарт-часами тоже влияют на это.

«Чтобы понять, из-за чего конкретно разряжается телефон, для начала нужно проверить, какие программы работают в фоне. Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе "Аккумулятор" в настройках», — заявил эксперт.

Гриценко объяснил, что, если смартфон используется в связке со смарт-часами, можно попробовать отключить Bluetooth, чтобы смарт-часы работали автономно от смартфона. Это продлит работу гаджета без зарядного устройства. Однако он предупредил, что а этом случае на часы не будут приходить уведомления.

Эксперт напомнил, что холодная температура на улице также влияет на быструю разрядку батареи. Особенно, смартфон быстро «сядет», если аккумулятор изношен.

Ранее россиянам дали советы по утилизации старых смартфонов. Любой смартфон состоит из деталей, которые плохо разлагаются, их следует отдавать в пункты для переработки.