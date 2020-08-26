«Дешевый» iPhone SE станет еще дешевле

Стоимость iPhone SE снизится после анонса новых смартфонов Apple. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил инсайдер под ником aaple_lab.

По данным источников, Apple снизит стоимость выпущенного еще весной 2020 года iPhone SE. Аппарат можно будет приобрести от 349 долларов. На данный момент бюджетный девайс доступен в официальном магазине Apple за 399 долларов. Таким образом, смартфон станет дешевле на 50 долларов.

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Также пользователь aaple_lab заявил, что ожидаемый в сентябре iPhone 12 будет оценен минимум в 699 долларов. Стоимость базовой версии iPhone 12 Pro составит 999 долларов.

В комментариях к посту специалист уточнил, что Apple опасается конкуренции внутри линейки смартфонов бренда, и поэтому снижает стоимость на ряд девайсов. Инсайдер подчеркнул, что iPhone 11 также должен подешеветь, так как кроме отсутствия 5G аппарат мало чем отличается от намеченного на осень iPhone 12.

Ранее стало известно, что сразу после анонса новых iPhone Apple снимет с продажи практически всю линейку выпущенных в 2019 году смартфонов. Компания остановит производство iPhone 11 Pro, 11 Pro Max и представленного в 2018 году iPhone XR. Вместе с этим Apple снизит стоимость на iPhone 11, который подешевеет до 549 долларов.

23 августа сетевые источники раскрыли стоимость смартфонов новой линейки Apple. По их данным, базовой представитель серии 2020 года обойдется в 700-800 долларов, iPhone 12 Max будет стоить 800-900 долларов. Старшие аппараты линейки будут оценены минимум в 1000 долларов: так, цена iPhone 12 Pro составит в диапазоне от 1000-1300 долларов, iPhone 12 Pro Max – от 1100 до 1400 долларов.