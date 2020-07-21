iPhone SE оказался успешным

На iPhone SE пришлось около 19 процентов продаж всех смартфонов Apple. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на отчет агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) за последний финансовый квартал.

Аналитики подтвердили успешность модели, на которую пришлось 19 процентов продаж всех смартфонов Apple. При этом агентство отметило, что смартфон был представлен лишь в середине апреля. Основными покупателями SE назвали обладателей устаревших аппаратов, таких как iPhone 5, 6 или 7, и Android-девайсов.

Материалы по теме Из того, что было Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple

Согласно опросу CIRP, 72 процента владельцев нового устройства не обновляли свои смартфоны около четырех лет, с момента выхода оригинального SE в 2016 году. «Новый iPhone SE оказался подходящим для специфического сегмента давних пользователей iPhone», — отметил сооснователь CIRP Майк Левин (Mike Levin). Левин подытожил, что эти люди «действительно ждали» выхода нового гаджета и момента, когда они смогут обновить свой смартфон.

По данным за июнь, самыми продаваемыми смартфонами бренда оказались iPhone 11, на которые пришлось порядка 35 процентов продаж. В июне 2019 года самым популярным девайсом Apple был признан iPhone XR, занявший долю почти 50 процентов.

После выхода iPhone SE в апреле аналитики рассказали об основных покупателях новой модели. По их мнению, доступный аппарат будут приобретать те, кто владеет старыми устройствами Apple, вроде выпущенного в 2014 году iPhone 6. «Это люди, которые пользуются телефоном в течение четырех-пяти лет, пока он не сломается или батарея не выйдет из строя», — сообщается в отчете специалиста агентства Gartner Аннет Циммерманн (Annette Zimmermann).