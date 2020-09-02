Названа опасность постоянно включенного Bluetooth

Постоянно включенный модуль Bluetooth несет риски для безопасности гаджета. Об этом предупредил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, передает «Прайм».

По его словам, злоумышленники способны взломать смартфон через беспроводное соединение при помощи специального оборудования и получить доступ к гаджету и данным, хранящимся в его памяти. Чтобы обезопасить себя от этой угрозы, он порекомендовал отключать Bluetooth сразу после завершения использования.

Ранее Тимофеев рассказал о мерах предосторожности, которые следует соблюдать при хранении ряда предметов рядом со смартфоном. В первую очередь он указал, что нельзя класть телефоны друг на друга, поскольку в этом случае в одном месте радиосигналы присутствуют в большом количестве, что может быть опасно для находящихся рядом людей. Не следует хранить около гаджета или в обложке его чехла банковские карты, в этом случае срок их службы из-за радиочастотного излучения значительно сократится.