Раскрыты сажающие аккумулятор смартфона настройки

Bluetooth и уведомления могут серьезно сократить время работы смартфона. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» заявил директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев.

Эксперт раскрыл настройки, которые могут негативно влиять на время автономной работы телефона. В первую очередь к ним относятся функции геолокации, бесконтактной оплаты и Bluetooth. «Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе», — рекомендовал Косарев.

Специалист заметил, что при отсутствии сетевого подключения Wi-Fi устройство будет постоянно искать доступную интернет-точку, тем самым сажая запасы аккумулятора. Он также посоветовал отключать Wi-Fi без необходимости в быстром беспроводном интернете. Также Станислав Косарев рекомендовал отключить автоматическую настройку яркости экрана и уведомления из приложений.

Кроме того, эксперт заявил, что аккумулятор устройства может убить автоматическая загрузка обновлений. Если она выполняется в фоновом режиме, то смартфон замедляется и начинает быстро расходовать батарею.

Ранее Косарев заметил, что оставлять зарядное устройство смартфона в розетке опасно. По его мнению, это может вызвать повышенный нагрев адаптера питания и возникновение пожароопасной ситуации.