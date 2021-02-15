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Основатель Huawei назвал iPhone 12 лучшим смартфоном

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Фото: Globallookpress.com

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) назвал iPhone 12 лучшим смартфоном с поддержкой 5G. Об этом сообщает издание Forbes.

В разговоре с журналистами Чжэнфэй заметил, что новый смартфон Apple смог достичь высокой скорости в сетях пятого поколения. По словам предпринимателя, это делает iPhone 12 «лучшим в мире». Вместе с этим топ-менеджер китайской корпорации подчеркнул, что флагманский аппарат Apple особенно хорошо работает в 5G-сетях Huawei: «Мы поддерживаем прогресс, достигнутый iPhone 12».

Жэнь Чжэнфэй особо отметил сетевую инфраструктуру Huawei в европейских странах: «Наши сети являются лучшими в глобальных тестах производительности». Также он похвалил продукцию Apple, которая полностью оптимизирована для работы в сетях от Huawei. «Этот факт позволяет уравновесить мнения о нашей компании в Европе», — заключил основатель Huawei.

Предприниматель также перечислил мегаполисы, в которых функционируют сети пятого поколения от Huawei. «Мы помогли возвести лучшую 5G-инфраструктуру во многих городах по всему миру — Берлин, Мюнхен, Мадрид, Цюрих, Женева, Амстердам, Вена, Барселона, Сеул, Бангкок, Гонконг», — подытожил Чжэнфэй.

Журналисты напомнили, что китайский предприниматель не в первый раз уважительно высказывается о конкурентах из США. В 2019 году Жэнь Чжэнфэй признался, что Apple является для него «источником вдохновения и учителем».

В конце января основатель Huawei заявил, что в текущих условиях корпорация сможет работать от трех до пяти лет. Жэнь Чжэнфэй пообещал, что в течение как минимум трех лет компания сможет нормально функционировать, сохраняя свою структуру, и выплачивать зарплату сотрудникам. Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года.

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