Обозначен срок жизни Huawei под санкциями

Huawei сможет работать в текущих условиях не менее трех лет. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Журналисты издания ссылаются на заявление основателя Huawei Жэня Чжэнфэя (Ren Zhengfei). Он заявил, что компания находится под санкциями, однако может нормально работать минимум три года, максимум — пять лет. Предприниматель объяснил, что под «нормальной работой» предприятия он понимает сохранение структуры корпорации и своевременную выплату зарплаты сотрудникам. Жэн Чжэнфэй признался, что сотни работников Huawei вызвались принять понижение в должности, чтобы сэкономить средства для компании: «Это говорит о том, что у нас очень хорошая команда».

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Издание SCMP также сослалось на аналитика исследовательской компании IDC Уилла Вонга (Will Wong), который оценил сроки жизни Huawei и вероятность продажи части бизнеса. Вонг заметил, что продажа флагманских подразделений Mate и P не решит проблем компании, однако обозначил вероятность избавления предприятия от активов. «Такая возможность будет использована Huawei только в самом крайнем случае», — подчеркнул эксперт.

Специалист IDC признался, что продажа Huawei хорошо работающего направления бизнеса не только не решит проблем, но и приведет к потере основного источника дохода. «Бренды Mate и P, а также линия чипов HiSilicon, являются столпами, на которых держится мощь и авторитет корпорации», — подытожил Уилл Вонг.

В ноябре Жэнь Чжэнфэй выступил с обращением к сотрудникам Huawei, где заявил, что своими санкциями США намерены убить компанию. «Столкнувшись с новой волной нападок со стороны США, мы наконец осознали, что американские официальные лица не пытались нас исправить. Они хотели нас убить», — отметил предприниматель.

Информация о том, что Huawei ведет переговоры о продаже бизнеса по производству флагманских смартфонов, оказалась в распоряжении агентства Reuters 25 января. По данным источников, компания намерена избавиться от линеек Mate и P и сконцентрироваться на производстве бюджетных телефонов. Huawei находится под санкциями с мая 2019 года.