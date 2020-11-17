Китайский телекоммуникационный гигант Huawei объявил о продаже бренда смартфонов Honor. Об этом говорится в пресс-релизе компании во вторник, 17 ноября, передает ТАСС.

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«Huawei <...> решила продать все активы компании Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology», — отмечается в пресс-релизе. В качестве причины указана «постоянная недоступность технических компонентов», необходимых для производства мобильных устройств.

После завершения сделки Huawei не будет владеть акциями или участвовать в управлении и принятии решений в новой компании Honor, уточняется в сообщении.

Информация том, что Huawei решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов уже в ноябре, появилась 10 ноября. При этом указывалось, что гигант не выдержал санкций США. Как сообщал Reuters со ссылкой на источники, будет продан сам бренд, отделы исследований и разработок, а также цепочки поставок. При этом покупателем указывался консорциум во главе с дистрибьютором смартфонов Digital China.

США подозревают компанию в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями. В прошлом году Вашингтон включил ее в черный список и лишил возможности поставлять на американский рынок технологии и комплектующие для развертывания сетей 5G. Huawei обвинения в свой адрес отвергает и считает их политически мотивированными.