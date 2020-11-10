Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов уже в ноябре. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Покупателем выступит консорциум во главе с дистрибьютором смартфонов Digital China. В сделке примут участие также инвестиционные фирмы, поддерживаемые властями города Шэньчжэня, где находится штаб-квартира Huawei. По словам источников, будет продан сам бренд, отделы исследований и разработок, а также цепочки поставок.

Honor планирует сохранить большую часть своей управленческой команды и семь тысяч сотрудников, а также выйти на биржу в течение трех лет, пишет издание. Продажа подразделения говорит о том, что Huawei не надеется на какие-то быстрые изменения после прихода новой администрации США, отмечают эксперты.

США подозревают компанию в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями. В прошлом году Вашингтон включил ее в черный список и лишил возможности поставлять на американский рынок технологии и комплектующие для развертывания сетей 5G. Huawei обвинения в свой адрес отвергает и считает их политически мотивированными.

Власти Швеции в октябре запретили использовать оборудование Huawei для создания сетей 5G на территории королевства. Швеция считает Китай одной из самых больших угроз стране. От запрета Стокгольма, вероятно, выиграют конкурирующие производители телекоммуникационного оборудования — шведская Ericsson и финская Nokia.