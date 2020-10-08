Samsung высмеяла попавшую под санкции Huawei

Samsung высмеяла китайскую компанию Huawei в соцсетях. На публикацию корейского бренда в Twitter обратило внимание издание PhoneArena.

Британское подразделение Samsung запустило рекламную кампанию, в рамках которой предложило владельцам флагманских смартфонов Huawei перейти на девайсы Samsung. «Как обновиться на последний смартфон Huawei и не остаться без сервиса Google Maps?» — задается вопросом автор короткого ролика. Тут же на видео следует ответ: «Перейти на Samsung Galaxy Note 20 Ultra».

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В описании предложения говорится, что корейский бренд предлагает сдать флагманский Huawei P30 Pro в трейд-ин и получить до 350 фунтов на покупку нового смартфона Galaxy. Журналисты подчеркнули, что таким образом корейская компания намекает на то, что из-за попадания под американские санкции на устройствах Huawei не работают сервисы Google, в частности, Google Maps.

В сообщении PhoneArena говорится, что позиции китайской корпорации на рынке смартфонов в Европе действительно шаткие. Уточняется, что из-за ограничений спрос на устройства Huawei снижается, чем пользуются Samsung, Apple и Xiaomi.

В апреле стало известно, что Xiaomi выпустила новые флагманы Mi 10 Pro в коробках с посланием для Huawei. На них была нанесена надпись «Mi 10 Pro — с быстрым доступом к сервисам Google, которые вы используете чаще всего». Журналисты предположили, что это прямой намек на проблемы Huawei, оставшейся без сервисов Google на своих смартфонах.