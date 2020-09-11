Huawei назвала плюсы американских санкций

Huawei рассказала о положительном эффекте от санкций США. Об этом сообщает издание ITHome со ссылкой на заявления топ-менеджеров компании.

Президент отдела потребительского ПО Ван Чэнлу (Wang Chenglu) заметил, что у американских санкций в отношении Huawei есть свои плюсы. По его словам, фактическое отключение китайского бренда от Android принесло больше пользы, чем вреда. «Это лишь вопрос времени, когда фирменная оболочка EMUI 11 будет полностью обновлена до HarmonyOS», — подчеркнул Чэнлу, анонсируя появление ОС от Huawei на смартфонах бренда. Ван Чэнлу уточнил, что у Huawei все еще есть контракт с Google, но компания намерена двигаться вперед.

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Топ-менеджер Huawei Ван Яньмин (Wang Yanmin) назвала экосистему HarmonyOS продуктом, который всего за год достиг впечатляющих результатов. По статистике, на собственной платформе корпорации зарегистрировано 1,8 миллиона разработчиков и 490 миллионов активных пользователей. По мнению Яньмина, HarmonyOS уже может конкурировать с экосистемами от Apple и Google.

Яньмин также заявил, что продолжающаяся более десяти лет дуополия корпораций не способствует развитию отрасли. Топ-менеджер раскритиковал комиссию в размере 30 процентов, которую Apple и Google взимают с разработчиков, и намекнул, что в экосистеме Huawei комиссия будет меньше. «Пришло время запустить более справедливую и открытую платформу, — сообщил Ван Яньмин.

В заключение своего разговора с прессой представитель компании заметил, что и Apple, и Google зависят от китайского рынка. По его оценке, почти 40 процентов дохода корпорациям приносят разработчики из Китая.

10 сентября Huawei провела мероприятие, на котором анонсировала новую версию операционной системы HarmonyOS. В течение 2020 и 2021 годов ОС будет тестировать разработчики, в декабре 2021 года появится первая бета-версия операционной системы для смартфонов. HarmonyOS 2.0 также будет доступна для других устройств, включая смарт-часы, телевизоры и автомобильные компьютеры.