Huawei нашла способ спасти свои процессоры

Huawei заявила, что найдет способ организовать поставки процессоров для смартфонов, несмотря на санкции США. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на выступление топ-менеджера корпорации Гуо Пина (Guo Ping).

«Компания находится в нормальном состоянии», — заверил сотрудников Huawei Пин, стенограмма выступления которого была доступна на корпоративном портале Xinsheng Shequ. Топ-менеджер также заметил, что, столкнувшись с ограничениями, корпорация сможет преодолеть все препятствия, создать собственные долгосрочные технологические решения и спастись. По его словам, Huawei сможет наладить надежную цепочку поставок.

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Объясняя путь выхода из кризиса, Гуо Пин заявил, что Huawei продолжит инвестировать средства в дочернюю компанию HiSilicon и помогать внешним партнерам, которые поддерживают IT-инфраструктуру корпорации. «Ограничения на чипы Kirin вызовут определенные трудности для флагманских смартфонов, но я считаю, что мы сможем решить проблему», — говорится в сообщении топ-менеджера.

В заключении представитель китайской корпорации отметил, что США не смогут победить Huawei, но сама компания может совершить фатальную ошибку. «Если проблемы не будут решены должным образом, мы проиграем и умрем», — подытожил Пин.

В конце августа авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) заявил, что при определенном сценарии развития ситуации Huawei может уйти с рынка смартфонов. Ранее администрация президента США Дональда Трампа ужесточила ограничения в отношении китайской корпорации, в частности, помешав Huawei приобретать процессоры у иностранных партнеров. Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года.