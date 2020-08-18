Санкции против Huawei ужесточили

Администрация президента США Дональда Трампа объявила об ужесточении санкций против Huawei. Власти расширили количество ограничений и добавили в санкционный список новые филиалы китайской компании, сообщает CNBC.

В заявлении госсекретаря США Майка Помпео говорится, что в санкционный список добавлены еще 38 филиалов корпорации из Китая по всему миру. Таким образом, число попавших под санкции связанных с Huawei организаций достигло 152 единиц. «Администрация Трампа рассматривает Huawei такой, какая она есть — это орган государственной слежки Коммунистической партии Китая (КПК), и мы приняли соответствующие меры», — подчеркнул чиновник.

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Помпео отметил, что США не потерпит попыток китайской корпорации подорвать конфиденциальность граждан, интеллектуальную собственность бизнеса, целостность сетей пятого поколения по всему миру. Новые ограничения подразумевают получение лицензии для компании, действующей как покупатель, промежуточный или конечный покупатель, конечный пользователь.

Министр торговли Уилбур Росс (Wilbur Ross) объяснил журналистам, что введенные ограничения не позволят Huawei сотрудничать с американскими компаниями или связанными с ними организациями через третьих лиц. «Новые правила четко дают понять, что любое использование американского ПО или производственного оборудования запрещено и требует лицензии», — заявил Росс. Министр также отметил, что принятые в мае 2019 года меры против Huawei заставили компанию искать обходные пути.

Представители министерства торговли также дали понять, что США не собираются продлевать временную генеральную лицензию (TGL), истекшую 13 августа. «Ожидайте гораздо большего от этого президента, защищающего страну от попыток Китая украсть наше богатство и процветание», — сообщил торговый советник Белого дома Питер Наварро. Представитель Huawei отказался от комментариев.

15 августа администрация президента США Дональда Трампа предоставила Пентагону временный отказ от запрета на использование подрядчиками продукции Huawei. Соответствующее решение было принято с целью, чтобы компании нашли новых подрядчиков оборудования, замещающих китайских. Временная отсрочка продлится до 30 сентября.