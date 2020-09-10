Huawei останется без дисплеев Samsung

Компания Huawei останется без дисплеев для смартфонов от корейских поставщиков. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет южнокорейского издания Chosun Biz.

По информации источников, Samsung Electronics и LG Display прекратят поставки OLED-экранов для премиальных смартфонов Huawei. Разрыв партнерских отношений между китайской и корейской компаниями вызван ужесточением санкций США против Huawei. Поставки компонентов для телефонов остановятся во вторник, 15 сентября, когда вступят в силу новые ограничения Министерства торговли США.

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Представители LG Display в разговоре с прессой заявили, что прекращение сотрудничества не сильно повлияет на бизнес корейской компании из-за ограниченной доли поставок. Производитель OLED-дисплеев отметил, что все равно будет искать новых партнеров и рынки сбыта. Представители Samsung отказалась давать какие-либо комментарии по теме.

По мнению экспертов Reuters, вынужденный разрыв отношений с Huawei не сильно навредит корейским производителям. В частности, у обеих компаний есть гораздо более крупные клиенты, например, Apple.

Ранее стало известно, что последними процессорами, которые для Huawei выпустит компания TSMC, окажутся чипы серии Kirin 9000. Из-за американских санкций китайская корпорация решила инвестировать средства в дочернюю компанию HiSilicon, которая, как ожидается, наладит выпуск процессоров. Аналитики полагают, что санкции с Huawei могут быть сняты, если нынешний глава США Дональд Трамп не изберется на новый президентский срок.