Раскрыты последние процессоры Huawei

Раскрыты последние процессоры Kirin, которыми будут оснащаться смартфоны Huawei. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на сетевого инсайдера Teme.

По словам источников, Huawei намерена представить линейку процессоров Kirin 9000, которая будет включать в себя чип Kirin 9000 и Kirin 9000E. Инсайдер считает, что процессор 9000E окажется более производительным и будет предназначен для устройств с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Журналисты напомнили, что в 2019 году Huawei выпускала пару новых чипов — Kirin 990 и 990 5G.

Специалисты указывают, что новые процессоры станут последними чипами Kirin, которые для Huawei выпускает тайваньская компания TSMC. В дальнейшем китайская корпорация не сможет рассчитывать на своего партнера из-за американских ограничений. В мае TSMC прекратила принимать заказы на производство процессоров для смартфонов Huawei.

Ожидается, что последним выпущенным устройством на базе процессора Kirin окажется флагман Mate 40. Анонс смартфона состоится в октябре, чипы нового поколения будут представлены в ближайшее время.

В начале сентября Huawei заявила, что рассчитывает на положительное разрешение ситуации, связанной с производством процессоров. Топ-менеджеры корпорации отметили, что из-за американских санкций Huawei будет инвестировать в собственную компанию HiSilicon и налаживать производство чипов.