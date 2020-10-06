Названы первые смартфоны на операционной системе от Huawei

Huawei Mate 40 окажется первым смартфоном компании, работающим на базе HarmonyOS. Об этом сообщает издание RPRNA со ссылкой на сетевых инсайдеров.

Источники рассказали, что развертывание собственной операционной системы, которая выйдет на замену Android, произойдет в пять этапов. В рамках первого этапа HarmonyOS получат смартфоны с процессором Kirin 9000. Данный чип получит флагманский аппарат Huawei Mate 40. В рамках второй волны ОС будет установлена на девайсы с процессором Kirin 990 5G, которыми укомплектуют телефоны серий P40 и Mate 30. Устройства с чипами Kirin 990 4G, 985 и 820 получат новую ОС в рамках третьего этапа.

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На четвертом этапе HarmonyOS станет доступной для гаджетов с процессорами Kirin 820 и 980. В заключение фирменная ОС будет установлена на устройствах с процессорами Kirin 810 и 710. Также источники назвали несколько смартфонов родственного бренда Honor, которые тоже получат HarmonyOS.

Ранее Huawei рассказала, что первыми новую ОС получат телевизоры Huawei Smart Screen. В начале осени представители китайского бренда сообщили, что планируют поставить анонсированную 9 сентября HarmonyOS 2.0 на 200 миллионов устройств. Первая бета-версия операционной системы появится на смартфонах Huawei в декабре 2021 года.