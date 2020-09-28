Рассекречены первые устройства Huawei на собственной системе

Телевизоры Huawei в первую очередь получат собственную операционную систему компании. Об этом журналистам рассказал руководитель отдела Интернета вещей Чжи Хао (Zhi Hao), сообщает издание Huawei Update.

Телевизоры серии Huawei Smart Screen окажутся первыми устройствами, на которые будет установлена ОС HarmonyOS 2.0. Также до конца года компания выпустит новое поколение смарт-ТВ. Об этом топ-менеджер китайской корпорации объявил 26 сентября. Журналисты заметили, что анонс состоялся спустя ровно один год с момента, как была рассекречена новая линейка телевизоров Huawei.

Ранее Huawei рассказала, что в недалеком будущем планирует перевести 200 миллионов умных устройств на собственную операционную систему. При этом половина девайсов будет выпущена непосредственно китайской корпорацией, остальные 100 миллионов единиц гаджетов представят сторонние производители.

HarmonyOS 2.0 от Huawei была представлена в начале сентября. В ближайшие месяцы компания планирует тестировать ПО, в 2021 году операционная система будет полноценно развернута на смартфонах. По словам разработчиков продукта, приложения HarmonyOS 2.0 будут универсальны для всех поддерживаемых устройств.