Названа дата перехода Huawei на свою систему

Более 90 процентов смартфонов Huawei обновят на собственную ОС компании. Об этом сообщает издание MyDrivers со ссылкой на представителей Huawei.

Президент отдела потребительского ПО компании Ван Чэнлу (Wang Chenglu) заявил, что бета-тестирование HarmonyOS на аппаратах Huawei начнется в конце года. Чэнлу назвал датой запуска предварительного бета-теста операционной системы 18 декабря 2020 года. Также для некоторых пользователей аппаратов компании в январе-феврале 2021 года будет открыт канал обновления HarmonyOS.

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«Я надеюсь, что большинство разработчиков и наших партнеров смогут работать сообща над созданием экосистемы Huawei», — подчеркнул Ван Чэнлу. Топ-менеджер корпорации отметил, что переход на свою систему произойдет в несколько этапов и этот процесс не окажется скоротечным, чтобы исключить риск появления серьезных ошибок.

Чэнлу также пообещал, что актуальная версия HarmonyOS будет доступна для большинства пользователей гаджетов компании. По его словам, более 90 процентов смартфонов Huawei, выпущенных на данный момент, будут поддерживать новую операционную систему.

В конце октября китайская корпорация представила флагман Huawei Mate 40, который должен стать первым аппаратом, на который поставят собственную операционную систему. Новая версия HarmonyOS была анонсирована на мероприятии в середине сентября. Представители Huawei заявили, что в 2021 году ОС будет развернута на смартфонах бренда.