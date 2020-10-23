Huawei представила последний смартфон на собственном процессоре

Huawei представила новые смартфоны флагманской серии Mate 40 с процессором собственной разработки. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании.

В список новых устройств вошли смартфоны Huawei Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Топовые девайсы серии получили 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой отображения картинки 90 герц и флагманский восьмиядерный чип Kirin 9000 с поддержкой 5G и графическим ускорителем Mali-G78. Базовый флагман Mate 40 оказался оснащенным 6,5-дюймовым экраном и процессором Kirin 9000E. Ранее источники сообщали, что из-за санкций США линейка процессоров Kirin 9000 станет последней для девайсов Huawei. Гаджеты получили до 12 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти фомата UFS 3.1. Также топовые устройства имеют аккумулятор емкостью 4400 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 66 ватт.

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Флагманы отличаются устройством основных камер, объективы которых размещены в кольце на задней панели гаджетов. Аппарат Mate 40 вышел с камерой на три сенсора разрешением 50, 16 и 8 мегапикселей. Модель Mate 40 Pro имеет три объектива: основный разрешением 50 мегапикселей, широкоугольный разрешение 20 мегапикселей и телеобъектив на 12 мегапикселей. Топовый гаджет серии Mate 40 Pro+ выпустили с камерой на четыре сенсора разрешением 50, 20, 12 и 8 мегапикселей. Все смартфоны оснащены дополнительным 3D-сенсором.

Смартфоны серии Mate 40 имеют поддержку ОС Android 10, однако они вышли без сервисов Google. Ограничения вызваны санкциями США, введенными в отношении китайской корпорации еще в мае 2019 года. Вместо привычных для европейских потребителей продуктов Google здесь используются собственные сервисы Huawei Mobile Services (HMS).

Стоимость Huawei Mate 40 за версию с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти составляет 900 евро, Mate 40 Pro с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами ПЗУ — 1200 евро. Топовый Mate 40 Pro+ с 12 гигабайт оперативной памяти оценили в 1400 евро. Аппарат лимитированной серии Mate 40 RS будет доступен за 2300 евро.

В начале октября стало известно, что смартфоны серии Huawei Mate 40 окажутся первыми, для которых будет выпущена операционная система HarmonyOS. Первая бета-версия ОС станет доступной в декабре 2021 года.