Стало известно о планах Huawei избавиться от флагманов

Huawei планирует продать свой бизнес по производству флагманских смартфонов. Об этом сообщает Reuters.

О том, что китайская корпорация ведет переговоры о продаже части бизнеса, агентству рассказали два знакомых с ситуацией источника. По их словам, Huawei пытается договориться с консорциумом ряда инвестиционных фирм, близких к правительству Шанхая. Переговоры продолжаются несколько месяцев, аналитики Huawei начали изучать возможность продажи бизнеса по производству топовых смартфонов в сентябре 2020 года.

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Сообщается, что в случае успешных переговоров китайская корпорация избавится от бизнеса по производству флагманов — линеек Mate и P — и сосредоточится на выпуске недорогих смартфонов. По данным консалтинговой компании IDC, поставки телефонов серии Mate и P с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020 года составили около 39,7 миллиона экземпляров.

Представители Huawei, к которым обратились за комментарием журналисты, опровергли факт проведения переговоров о продаже. «Эти слухи ничем не подкреплены, у Huawei нет такого плана», — заметили в компании. В правительстве Шанхая ответили, что не знают о ситуации и отказались от комментариев.

Инсайдеры рассказали, что Huawei может отказаться от планов по продаже бизнеса в том случае, если решит вопрос с поставками процессоров для своих флагманов. По мнению журналистов, слухи о продаже бизнеса свидетельствуют о том, что в китайской корпорации уже не верят в то, что администрация нового президента США Джо Байдена снимет с Huawei санкции.

В ноябре 2019 года Huawei объявила о продаже дочернего бренда Honor. Новым владельцем стал конгломерат Shenzhen Zhixin New Information Technology, в который входят крупные инвестиционные компании, поддерживаемые властями города Шэньчжэня. Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года.