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Представлен первый смартфон Honor с сервисами Google

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Honor V40
Honor V40
Фото: Honor

Honor представила первый смартфон после отделения от Huawei. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

Получившая название Honor V40 (View 40) модель имеет 6,72-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 герц и разрешением 2676x1236 пикселей. На передней панели устройства находится вырез под двойную фронтальную камеру. Сзади девайса находится тройная камера с объективами разрешением 50, 8 и 2 мегапикселей.

Флагман базируется на чипе MediaTek Dimensity 1000+, имеет восемь гигабайт оперативной, 128 или 256 гигабайт встроенной памяти, поддерживает работу в сетях пятого поколения. Гаджет вышел с аккумулятором емкостью 4000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 ватт и беспроводной мощностью 50 ватт. Смартфон представлен для китайского рынка, по словам журналистов, его международная версия может получить поддержку сервисов Google.

Стоимость Honor V40 составила минимум 3599 юаней или около 41 тысячи рублей. Старшую версию телефона с 256 гигабайтами встроенной памяти оценили в 3999 юаней или около 46 тысяч рублей. Компания не сообщает, будет ли международный релиз новинки, и когда он состоится.

Ранее источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что Honor готовит первые смартфоны, на которые будут установлены сервисы от Google. Это стало возможными после снятия санкционных ограничений США, вызванного продажей Huawei своей дочерней компании. На устройства Huawei и Honor было запрещено устанавливать Google-сервисы с мая 2019 года.

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