Раскрыт первый смартфон Honor с сервисами Google

Первым смартфоном от Honor с Google-сервисами окажется модель V40. Об этом сообщает издание Mobiltelefon со ссылкой на собственные источники.

По информации инсайдеров, Honor V40 (V40 View в Европе) станет первым смартфоном компании после снятия американских санкций. Пакет сервисов и приложений от Google будет доступен на устройстве из коробки. Журналисты полагают, что именно с этим связан тот факт, что релиз флагмана перенесли с декабря на январь.

Как следует из раскрытых данных, анонс смартфона состоится 22 января в Китае. Глобальная презентация устройства пройдет позже, появление гаджета в европейской продаже стоит ожидать весной.

Источники также рассказали, что Honor V30 будет иметь 6,72-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 герц. Аппарат получит процессор MediaTek Dimensity 1000+. На задней панели смартфона будет расположена тройная основная камера с главным объективом на 50 мегапикселей. На передней панели устройства расположится двойная селфи-камера разрешением 32 и 16 мегапикселей.

18 января источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что запланированные на весну смартфоны Honor получат поддержку Google-сервисов. Это стало возможным после продажи компании другому китайскому консорциуму. Huawei, которой ранее принадлежала Honor, с мая 2019 года находится под американскими санкциями и не может продавать смартфоны с сервисами от Google.