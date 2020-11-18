Описано будущее Honor после отделения от Huawei

После продажи Honor с компании могут снять ограничения, вызванные санкциями США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам знакомых с ситуацией юристов, после отделения от Huawei Honor может рассчитывать на снятие санкций США. Это позволит китайской компании закупать процессоры и прочие необходимые для создания смартфонов компоненты у иностранных поставщиков. Также на устройства Honor можно будет устанавливать сервисы Google, от которых компании пришлось отказаться после введения санкций США. Такой сценарий развития событий специалисты описывают как вероятный.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Однако некоторые источники в Китае полагают, что в США могут негативно отнестись к тому, что Honor теперь фактически принадлежит китайскому правительству. Вероятно, в будущем топ-менеджмент компании будет ставить вопрос о снятии санкций перед американским правительством. Представители компании Gartner заявили, что прибыль Honor как отдельного юридического лица ниже, чем у бывшей материнской компании Huawei. Поэтому из-за отделения от цепочки распространения Huawei независимую компанию ожидают повышенные расходы на производство и дистрибуцию смартфонов.

По данным издания, в компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology, которая является новым владельцем Honor, входят порядка 30 китайских дилеров и инвестиционных фирм. Также в число акционеров Honor вошло предприятие по развитию умных городов, созданное правительством Шэньчжэня.

Huawei официально объявила о продаже дочерней компании Honor 17 ноября. Китайская корпорация решила продать Honor с целью ее выведения из-под американских санкций. В качестве причины указана «постоянная недоступность технических компонентов», необходимых для производства мобильных устройств. Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года.