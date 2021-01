Google вернется на смартфоны Honor

Фото: VCG / VCG via Getty Images

Компания Honor может выйти из-под санкций США и на их смартфоны вернутся сервисы Google. Об это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Новые смартфоны Honor, которые представят весной 2021 года, лишатся магазина приложений Huawei AppGallery. Вместо этого они получат все сервисы Google, которые были удалены из-за американских санкций, введенных в 2019 году.

В ноябре 2020 года Huawei продала суббренд Honor другому китайскому консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Предполагается, что сумма сделки составила 15 миллиардов долларов и была проведена для того, чтобы Honor могла работать без ограничений, под которые попала Huawei. В Shenzhen Zhixin New Information Technology входят порядка 30 китайских дилеров и инвестиционных фирм. Также в число акционеров Honor вошло предприятие по развитию умных городов, созданное правительством Шэньчжэня.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список, что привело к прекращению сотрудничества с китайской компанией американских Google, Microsoft и других. С этого времени на смартфоны Huawei предустанавливается специальная версия Android без сервисов Google.