Махинации российского министра в сельском хозяйстве оценили на семь лет

Экс-глава Минсельхоза Республики Тыва получил 7 лет колонии за хищение ₽10 млн

Кызылский городской суд Республики Тыва приговорил к семи годам лишения свободы бывшего регионального министра сельского хозяйства и продовольствия за махинации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Экс-чиновник признан виновным в особо крупном мошенничестве. Он будет отбывать срок в колонии общего режима. Также осужденному назначен штраф в 700 тысяч рублей и запрет занимать должности на госслужбе сроком на два года после отбытия наказания.

Суд установил, что на протяжении шести месяцев в 2020 году министр с родственником предоставляли в ведомство ложные сведения о выполненных работах по реконструкции оросительных систем в двух селах республики. Благодаря этим махинациям они похитили из бюджета свыше 10 миллионов рублей.

В ходе следствия было арестовано имущество экс-чиновника стоимостью 8,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество дочери бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова по уголовному делу о мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей.