Раскрыта судьба принадлежащего дочери бывшего замминистра обороны России имущества

РИА: Суд арестовал имущество дочери экс-замглавы Минобороны Булгакова

Суд арестовал имущество дочери бывшего замминистра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова по уголовному делу о мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные материалы.

По данным агентства, суд в Москве установил запрет распоряжения арестованным имуществом. Такие же ограничения наложены на имущество жены Булгакова. Также в материалах подчеркивается, что у следствия есть основания полагать, что деньги, которые фигурант получил незаконно, аккумулировались им среди прочего на открытом на супругу расчетном счете.

Ранее стало известно, что следственный комитет (СК) завершил расследование дела бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, преступление совершено в 2023 году после его отставки с военной службы. Свою вину в преступлении не признает. Уголовное дело связано с заключением контрактов на установку систем освещения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге. По данным следствия, Булгаков привлек к исполнению договора компанию, которая значительно завысила стоимость. Ущерб составил около 50 миллионов рублей.