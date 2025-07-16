Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:42, 16 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба принадлежащего дочери бывшего замминистра обороны России имущества

РИА: Суд арестовал имущество дочери экс-замглавы Минобороны Булгакова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Суд арестовал имущество дочери бывшего замминистра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова по уголовному делу о мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные материалы.

По данным агентства, суд в Москве установил запрет распоряжения арестованным имуществом. Такие же ограничения наложены на имущество жены Булгакова. Также в материалах подчеркивается, что у следствия есть основания полагать, что деньги, которые фигурант получил незаконно, аккумулировались им среди прочего на открытом на супругу расчетном счете.

Ранее стало известно, что следственный комитет (СК) завершил расследование дела бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, преступление совершено в 2023 году после его отставки с военной службы. Свою вину в преступлении не признает. Уголовное дело связано с заключением контрактов на установку систем освещения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге. По данным следствия, Булгаков привлек к исполнению договора компанию, которая значительно завысила стоимость. Ущерб составил около 50 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные на «Приоре» открыли стрельбу по дагестанскому бойцу ММА. Он получил пять ранений, но выжил

    Власти США применили в отношении Украины лозунг «Америка прежде всего»

    В зоне СВО появится российский тяжелый «Сварог»

    Звезда «Беверли-Хиллз 90210» подарила бывшему мужу старые грудные импланты

    Губернатор сообщил о смерти пострадавшего при ударе ВСУ по столице региона России

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Италии фразой «не такой уж и загнивающий этот Запад»

    В России собрали полтора десятка несертифицированных самолетов

    Россиянин проехал 210 метров на роликах по перилам и установил мировой рекорд

    В Раде сделали неожиданное заявление о поставках оружия Западом

    Госдеп США уволил занимавшихся Россией и Украиной сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости