Завершено расследование дела о махинациях экс-замглавы Минобороны Булгакова

Следственный комитет (СК) завершил расследование дела бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает ТАСС.

Ему предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, с 17 июня Булгаков знакомится с материалами дела. По версии следствия, преступление совершено в 2023 году после его отставки с военной службы. Свою вину в преступлении не признает. Басманный суд продлил ему арест до 25 июля.

Уголовное дело связано с заключением контрактов на установку систем освещения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге. По данным следствия, Булгаков привлек к исполнению договора компанию, которая значительно завысила стоимость. Ущерб составил около 50 миллионов рублей.

До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России. Его задержали в июле 2024 года по коррупционному делу.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в махинациях бывшему замглавы Минобороны продлили арест.