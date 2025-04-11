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07:07, 11 апреля 2025Силовые структуры

Обвиняемому в махинациях бывшему замглавы Минобороны продлили арест

В Москве суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакову до 25 июня 2025 г.
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Москве суд продлил арест бывшему заместителю главы Минобороны России Дмитрию Булгакову, обвиняемому в махинациях. Об этом сообщает ТАСС.

Булгаков будет находиться под стражей до 25 июня 2025 года. Другим фигурантам дела также продлили содержание под стражей до этой даты. Заседание проходило в закрытом режиме.

Булгаков арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России. Его задержали в июле по коррупционному делу.

Ранее сообщалось, что раскрыты новые подробности по делу обвиняемого в махинациях бывшего замглавы Минобороны.

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