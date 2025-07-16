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17:08, 16 июля 2025Моя страна

Круизный туризм решили развивать на Сахалине

Круизный туризм решили развивать в Сахалинской области
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Круизный туризм решили развивать в Сахалинской области после модернизации порта. Об этом сообщило Минтуризма региона, заявление цитирует «Интерфакс».

«Сахалин и Курилы занимают серьезные позиции в развитии круизного туризма как на Дальнем Востоке, так и по всей России», — сказано в публикации.

Уточняется, что на острове планируют модернизировать порт Корсаков — создадут международный терминал, который позволит принимать круизные суда.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке в 2026 году запустят морские круизы. Маршруты свяжут Сахалин, Курилы и Камчатку, что даст возможность полюбоваться природной красотой этих прекрасных мест.

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