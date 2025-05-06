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00:30, 6 мая 2025Моя страна

На Дальнем Востоке в 2026 году запустят морские круизы

Власти Приморья запустят круизную линию по Дальнему Востоку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Власти Приморья планируют запустить морские круизы по Дальнему Востоку. Об этом пишет Amur Life.

О запуске круизов к 2026 году рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко во время выступления на Х Тихоокеанского туристского форума. Новая круизная линия свяжет Сахалин, Курилы и Камчатку.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы были открыты новые круизные маршруты. Прошли встречи, которые дают основание полагать, что в 2026 году эта линия все-таки будет запущена. Она своими маршрутами охватит Сахалин, Курилы, Камчатку, даст возможность полюбоваться природной красотой этих прекрасных мест. Даст возможность российским и зарубежным туристам познать Россию», — сказал Кожемяко.

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Александр Цыганов, заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы в Финансовый университете при Правительстве России, отметил, что круизы — современный и востребованный вид отдыха для россиян. «Маршрут по Дальнему Востоку может и должен стать популярным, так как объединит в себе несколько известных природных мест и заповедников, исторические достопримечательности, которые тоже есть в регионе. <...> Это увеличит число туристов, прилетающих на Дальний Восток, во Владивосток и другие региональные центры, где можно организовать круизные стоянки и доставку пассажиров из аэропортов», — добавил Цыганов.

Ранее аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, что оздоровительный отдых пользуется большой популярностью у россиян. Опрос показал, что соотечественники предпочитают отдыхать в санаториях и пансионатах.

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