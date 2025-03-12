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09:03, 12 марта 2025Путешествия

Россияне массово полюбили санатории

«Яндекс Путешествия»: 81 процент респондентов за 2024 год побывали в санаториях
Алина Черненко

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, что оздоровительный отдых пользуется большой популярностью у россиян. Результаты их исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Опрос показал, что соотечественники предпочитают отдыхать в санаториях и пансионатах — там побывал 81 процент респондентов из крупных городов России за 2024 год. Отмечается, что чаще всего целью поездки было лечение или профилактика заболеваний.

При этом самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Москва и Московская область.

Ранее россияне раскрыли формат идеального отдыха. Большинство соотечественников признались, что любят проводить время у моря.

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