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14:30, 11 марта 2025Путешествия

Россияне раскрыли формат идеального отдыха

OneTwoTrip: 97,5 процента россиян назвали путешествия идеальным отдыхом
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Elizeu Dias / Unsplash

Около 97,5 процента россиян назвали путешествия идеальным видом отдыха. Эти данные раскрыли аналитики сервиса OneTwoTrip, результаты исследования попали в распоряжение «Известий».

Что касается лучшего формата в путешествиях, то большинство соотечественников отдали предпочтение пляжному отдыху. Проводить время у моря любят 64,5 процента респондентов.

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Более того, популярными среди туристов оказались поездки на природу (54,4 процента), экскурсии (44,8 процента) и приключения (43,7 процента). Почти равное количество опрошенных россиян назвали идеальным времяпрепровождением активные развлечения (38,6 процента) и культурный досуг (37,5 процента). И только 28,1 процента голосов ушло городскому туризму.

Ранее специалисты DigiTaxFree назвали главных шопоголиков среди иностранцев в России. Так, самыми щедрыми на покупки оказались иранские туристы, которые тратят в среднем 240,9 тысячи рублей.

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