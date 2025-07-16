Маньяка по прозвищу Дракула отказались выпустить на свободу

В Оренбургской области суд отказал пожизненно осужденному маньяку в УДО

В Оренбургской области суд отказал пожизненно осужденному маньяку в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, маньяк из Камышина Владимир Драганер по прозвищу Дракула после 25 лет в колонии «Черный дельфин» подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. С учетом мнения администрации колонии и прокуратуры суд отказал ему в УДО.

В случае положительного решения он планировал проживать с мамой в Волгоградской области.

В 1999 году 18-летний Драганер за несколько месяцев расправился с тремя девушками, а затем вместе с сообщниками — еще с двумя парнями, один из которых был его лучший друг.

В 2001 году Волгоградский областной суд приговорил его к высшей мере наказания, изменив ее на пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что появилась информация о жизни «поворинского маньяка» после освобождения из колонии.