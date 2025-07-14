Появилась информация о жизни «поворинского маньяка» после освобождения из колонии

Поворинский маньяк Ретунский рассказал о своем быте и ненависти соседей

Чудом избежавший смертной казни один из самых жестоких насильников Владимир Ретунский после освобождения из колонии остался в родном Поворинском районе Воронежской области. Об этом пишет SHOT.

Мужчина живет в ветхом родительском доме на улице Чкалова. Он рассказал, что соседи его боятся, а на работу никуда не взяли. «Камни мне в окна кидают, провоцируют, чтобы ответил и обратно в тюрьму сел. По улицам лишний раз не хожу, только вот в магазин», — сообщил 75-летний Ретунский.

По данным SHOT, сейчас у «поворинского маньяка» есть 62-летняя возлюбленная. Из Поворино уезжать он не собирается.

Его дом попал на видео. На кадрах видна ветхая хозяйственная постройка, огород и сам деревенский дом.

Ретунский действовал с 1990 по 1996 годы в Воронежской и Волгоградской областях. 15 февраля 1997 года Владимир Ретунский был взят под стражу и помещен в воронежский СИЗО. Его признали виновным в расправах и изнасилованиях восьми местных жительниц в возрасте от 14 до 22 лет.

К моменту вынесения приговора в России был объявлен мораторий на смертную казнь, а пожизненного заключения тогда еще не было. В результате в декабре 1999 года Верховный суд России приговорил маньяка к 15 годам лишения свободы. Уже в 2012 он вышел на свободу.

