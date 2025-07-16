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17:04, 16 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе осужденный исчез из колонии

В Кемеровской области из колонии-поселения исчез осужденный за кражу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Кемеровской области из колонии-поселения №31 в городе Анжеро-Судженск исчез 36-летний осужденный Константин Бобровский. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУФСИН по региону.

Мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за кражи. В ведомстве отметили, что рост Бобровского составляет 175 сантиметров, а его телосложение среднее. У мужчины есть татуировки на левой кисти «символы, рисунки», на левой руке «мистика» и на левом плече «узор».

Осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны под надзором администрации и могут свободно передвигаться. С разрешения администрации они могут выходить за пределы колонии-поселения для работы или учебы. Осужденные также могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

Ранее сотрудники силовых структур задержали гражданина Китая, который сбежал из колонии-поселения в Приморском крае.

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