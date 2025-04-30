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11:34, 30 апреля 2025Силовые структуры

Осужденный за незаконное пересечение российской границы гражданин Китая сбежал из колонии

В Приморье пограничники задержали китайца, сбежавшего из колонии-поселения
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В России из колонии-поселения сбежал гражданин Китая

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали гражданина Китая, который в минувшие выходные сбежал из колонии-поселения в Приморском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном УМВД России.

Иностранец самовольно покинул территорию колонии № 26 в поселке Приморский в воскресенье, 27 апреля. В его поисках принимали участие сотрудники ФСИН, Погрануправления ФСБ России и госинспекторы дирекции заповедников «Земля леопарда».

По данным ведомства, мужчина был осужден и отправлен в колонию-поселение за незаконное пересечение границы России.

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