Осужденный за незаконное пересечение российской границы гражданин Китая сбежал из колонии

В Приморье пограничники задержали китайца, сбежавшего из колонии-поселения

В России из колонии-поселения сбежал гражданин Китая

Начало событий в новости В России из колонии-поселения сбежал гражданин Китая

Сотрудники силовых структур задержали гражданина Китая, который в минувшие выходные сбежал из колонии-поселения в Приморском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном УМВД России.

Иностранец самовольно покинул территорию колонии № 26 в поселке Приморский в воскресенье, 27 апреля. В его поисках принимали участие сотрудники ФСИН, Погрануправления ФСБ России и госинспекторы дирекции заповедников «Земля леопарда».

По данным ведомства, мужчина был осужден и отправлен в колонию-поселение за незаконное пересечение границы России.