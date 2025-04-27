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09:06, 27 апреля 2025Россия

В России из колонии-поселения сбежал гражданин Китая

В Приморском крае из колонии-поселения сбежал гражданин Китая
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Приморском крае из колонии-поселения сбежал осужденный в России гражданин Китая. Его разыскивают, сообщает ГУ ФСИН по российскому региону.

Мужчина отбывал наказание в поселке Приморском Хасанского района. За какое преступление — не уточняется. На момент побега он был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки.

Как пояснили в ведомстве, в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором. «Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации», — уточнили в ГУ ФСИН.

Россиян попросили с пониманием отнестись к мерам правоохранительных органов по поиску и оказать содействие в поимке бежавшего осужденного.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области пойдет под суд заместитель начальника российской исправительной колонии и три его подчиненных из-за побега заключенных через вырытый тоннель. Всего бежали шесть человек.

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