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09:24, 5 февраля 2025Силовые структуры

Замначальника российской ИК пойдет под суд из-за побега заключенных через вырытый тоннель

Замначальника колонии пойдет под суд из-за сбежавших через тоннель заключенных
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Липецкой области пойдет под суд заместитель начальника российской исправительной колонии (ИК-2) и три его подчиненных по уголовному делу о халатности. Об этом в среду, 5 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, из-за халатности обвиняемых заключенные свободно перемещались по территории промышленной зоны колонии. На территории заброшенного цеха они рыли тоннель самодельными лопатами. Чтобы скрыть работы, землю раскидывали по территории цеха, где складировался строительный мусор. Осенью 2024 года они совершили побег через тоннель протяженностью почти 40 метров.

Всего из колонии сбежали шесть заключенных. На их поиски были немедленно брошены оперативные службы региона — ФСИН, полиция, Росгвардия и ФСБ . Все сбежавшие были задержаны, и вскоре после этого было возбуждено уголовное дело о халатности.

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