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14:27, 31 октября 2024Силовые структуры

После побега заключенных на сотрудника российской колонии завели дело о халатности

В Липецкой области после побега заключенных на сотрудника колонии завели дело
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Липецкой области следователи завели уголовное дело о халатности на сотрудника исправительной колонии, откуда сбежали заключенные. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 293 («Халатность») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый должен был контролировать распорядок и пропускной режим на объекте. Невыполнение этих обязанностей привело к оставлению заключенными рабочих мест и свободному перемещению. С июня осужденные свободно ходили на территорию заброшенного цеха. При его осмотре был обнаружен тоннель длиной почти 40 метров, через который и был совершен побег.

Допрошено более 40 свидетелей, в том числе руководство и сотрудники колонии, также изъяты записи с камер наблюдения и служебная документация.

Ранее сообщалось, что шесть заключенных сбежали из российской колонии.

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