Шесть заключенных сбежали из российской колонии

Артамонов: 6 заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области

Шесть заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он добавил, что оперативные службы региона — ФСИН, полиция, Росгвардия и ФСБ — сосредоточены на их поиске.

Артамонов также призвал, несмотря на беспокойство, не поддаваться панике, и предупредил об ожидающихся вбросах и фейках, связанных с побегом. «Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией», — посчитал глава региона.

Как отмечает Shot, именно в этой колонии отбывает 23-летнее наказание киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат. В начале месяца стало известно, что ему отказали в условно-досрочном освобождении (УДО).

При этом ФСИН заявляла, что информация о подаче им ходатайства об УДО, как и сообщения об отказе, не соответствует действительности.