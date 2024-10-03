Отбывающему 23-летний срок киллеру Ореховской ОПГ Леше Солдату отказали в УДО

Shot: киллеру Ореховской ОПГ Леше Солдату отказали в УДО

Специальная комиссия отказала в условно-досрочном освобождении (УДО) отбывающему 23-летний срок 57-летнему киллеру Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексею Шерстобитову, известному как Леша Солдат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, с чем связано это решение, остается неизвестным, так как все документы Шерстобитова засекречены. Кроме того, сообщается о том, что в свое время Евгений Пригожин приезжал к киллеру в липецкую исправительную колонию (ИК-2) строгого режима, где тот отбывает наказание, и лично звал его на специальную военную операцию (СВО). Однако тогда Шерстобитов отказался, сославшись на здоровье.

Информация о том, что киллер Шерстобитов подал ходатайство об УДО, появилась 1 октября. Он находится в колонии за совершение особо тяжких преступлений в 90-е годы. Его срок истекает в 2029 году. В 1992 году он примкнул к Медведковской ОПГ во главе со старшим лейтенантом КГБ СССР Григорием Гусятинским, а в 1993-2005 годах был штатным киллером Ореховского ОПС. В судах были доказаны девять расправ, совершенных им в 1993-1999 годах, а также 14 покушений (со случайными жертвами).