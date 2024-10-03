Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:17, 3 октября 2024Силовые структуры

Отбывающему 23-летний срок киллеру Ореховской ОПГ Леше Солдату отказали в УДО

Shot: киллеру Ореховской ОПГ Леше Солдату отказали в УДО
Начало событий в новости Главный киллер России развелся на зоне. Почему Леша Солдат решил расстаться со своей женой?

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Специальная комиссия отказала в условно-досрочном освобождении (УДО) отбывающему 23-летний срок 57-летнему киллеру Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексею Шерстобитову, известному как Леша Солдат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, с чем связано это решение, остается неизвестным, так как все документы Шерстобитова засекречены. Кроме того, сообщается о том, что в свое время Евгений Пригожин приезжал к киллеру в липецкую исправительную колонию (ИК-2) строгого режима, где тот отбывает наказание, и лично звал его на специальную военную операцию (СВО). Однако тогда Шерстобитов отказался, сославшись на здоровье.

Информация о том, что киллер Шерстобитов подал ходатайство об УДО, появилась 1 октября. Он находится в колонии за совершение особо тяжких преступлений в 90-е годы. Его срок истекает в 2029 году. В 1992 году он примкнул к Медведковской ОПГ во главе со старшим лейтенантом КГБ СССР Григорием Гусятинским, а в 1993-2005 годах был штатным киллером Ореховского ОПС. В судах были доказаны девять расправ, совершенных им в 1993-1999 годах, а также 14 покушений (со случайными жертвами).

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские саперы оставили российским военным мины с посланием. Что обнаружилось в записках?

      ФСБ задержала двоих жителей Херсонской области за совершение теракта

      Комик Щербаков лишился миллионов рублей

      Названы новые причины для более резкого повышения ключевой ставки

      Ситуацию с лифтами в России оценили

      Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов

      Российская школьница отказалась переименовывать группу в Minecraft и стала получать угрозы

      Пленный боец ВСУ рассказал о размещении личного состава в медучреждениях

      Раскрыта тайна излучения от гроз

      Летевшие в Казань самолеты перенаправили в другие города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше